K2 zirvesine tırmanmak isteyen dağcı Atanas Skatov'un cesedi bulundu
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K2 zirvesine tırmanmak isteyen dağcı Atanas Skatov'un cesedi bulundu

05.02.2021 15:47 | Son Güncelleme: 05.02.2021 15:50
K2 zirvesine tırmanmak isteyen dağcı Atanas Skatov'un cesedi bulundu

Everest'in ardından 8 bin 611 metreyle dünyanın ikinci en yüksek zirvesi olan Pakistan'daki K2'ye tırmanmaya çalışan Bulgar dağcı Atanas Skatov'un cesedi bulundu.

Everest'in ardından 8 bin 611 metreyle dünyanın ikinci en yüksek zirvesi olan Pakistan'daki K2'ye tırmanmaya çalışan Bulgar dağcı Atanas Skatov'un cesedi bulundu.

Bulgaristan Ulusal Radyosu (BNR), kış döneminde daha da zor olan bir tırmanışa girişen Skatov'un kurtarma ekiplerinin ulaşamayacağı bir yere düştüğünü açıkladı.

Dağcının cesedi Pakistan ordusunun helikopterli ekibi tarafından bulundu.

Deneyimli dağcı olan Skatov bugüne dek dünyada 8 bin metreden yüksek 14 zirvenin 10'unu başarıyla tırmanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ihvan Radoykov

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