K2 Dağı'nda 6 ay önce hayatını kaybeden 3 dağcının cansız bedenlerine ulaşıldı

Pakistan'ın Gilgit-Baltistan bölgesi Enformasyon Bakanı Fateh Ullah Khan, dünyanın en yüksek ikinci dağı olan K2 Dağı'nda 5 Şubat'ta kaybolan Pakistanlı Muhammed Ali Sadpara, İzlandalı John Snorri ve Şilili Juan Pablo Mohr isimli dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldığını açıkladı.

Pakistan'ın Gilgit-Baltistan bölgesi Enformasyon Bakanı Fateh Ullah Khan, dünyanın en yüksek ikinci dağı olan K2 Dağı'nda 5 Şubat'ta kaybolan Pakistanlı Muhammed Ali Sadpara, İzlandalı John Snorri ve Şilili Juan Pablo Mohr isimli dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldığını açıkladı.

Pakistanlı Muhammed Ali Sadpara, İzlandalı John Snorri ve Şilili Juan Pablo Mohr isimli dağcılar, dünyanın en yüksek ikinci dağı olan K2 Dağı'na tırmanış gerçekleştirmelerinin ardından 5 Şubat'ta kaybolmuştu. Dağcıların cansız bedenleri bulunamayınca arama kurtarma çalışmalarına son verilerek, 3 dağcının hayatını kaybettiği duyurulmuştu. Dağcıların kaybolmasının üzerinden geçen yaklaşık 6 ayın ardından Pakistan'ın Gilgit-Baltistan bölgesi Enformasyon Bakanı Fateh Ullah Khan, dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldığını açıkladı. Khan, Muhammed Ali Sadpara'nın oğlu Sajid Sadpara, Nepalli dağ rehberi Pasang Kaji Sherpa ve Kanadalı film yapımcısı Elia Saikaly'den oluşan ekibin kayıp 3 dağcının cansız bedenlerine ulaştığını kaydetti. Ekibin ilk cansız bedeni yerel saatle 09.00 sularında darboğaz yakınında bulduğunu belirten Bakan Khan, "İlk olarak saat 09.00'da dar geçidin altında John Snorri'nin cansız bedeni bulundu. Snorri, sarı ve siyah renkli giysiler giyiyordu" ifadelerini kullandı.

Ekibin ikinci cansız bedeni yerel saatle 12.00'de bulduğunu, fakat bulunan iki cansız bedeni teşhis edemediklerini bildiren Khan, Snorri'nin cansız bedeninin ordu personeli tarafından kıyafetlerinin renklerinin doğrulanması üzerine tanımlanabildiğini kaydetti. Khan ayrıca ordu helikopterlerinin kurtarma görevi için hazır olduğunu ve cansız bedenlerin bölgeden çıkarılması için kazı sürecinin şu anda devam ettiğini belirterek, ordu ve hükümetin teyakkuz halinde olduğunu sözlerine ekledi.

Film yapımcısı Saikaly ise yaptığı basın açıklamasında, ekibin sabahın erken saatlerinde K2 Dağı'nın Kamp 4 bölgesine ulaştığını ve drone yardımıyla arama çalışmalarına başladığını kaydetti. Ekibin dar geçit yakınlarında bir cansız bedene ulaştığını belirten Saikaly, Sadpara'nın dağcı Pablo'yu gömdüğünü ve Ali Sadpara'nın cansız bedeninin ise dar geçidin üzerinde olduğunu söyledi. Saikaly, "Sajid, Pablo'yu az önce gömdü. Babası Ali Sadpara dar geçidin hemen üzerinde. Bu gece tekrar yukarı çıkacağız" ifadelerini kullandı. Dakikalar sonra ekibin oksijeninin azalması nedeniyle daha fazla oksijen için yardım çağrısı gönderen Saikaly, "Daha fazla oksijen almamıza yardım edebilecek biri varsa yardımınıza ihtiyacımız olabilir. Oksijen azalıyor" diyerek ekibin şu anda Kamp 4'te olduğunu sözlerine ekledi. - İSLAMABAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı