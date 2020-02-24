K1 Köprülü Kavşağı'na geçici güzergah

24.02.2020 15:10 | Son Güncelleme: 24.02.2020 15:11

Karayolları Genel Müdürlüğü İzmit İlçesi tem otoyolu gişeleri K1 Köprülü Kavşağı bağlantı kollarında bakım onarım çalışması yapacak. Çalışmalar nedeniyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşların sorun yaşamaması için geçici güzergah oluşturuldu.

ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Karayolları Genel Müdürlüğü 24 Şubat Pazartesi günü itibariyle İzmit İlçesi tem otoyolu gişeleri K1 Köprülü Kavşağı bağlantı kollarında bakım onarım çalışması başlattı. 2. bağlantı kolunda yapılan çalışmalar nedeniyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nca geçici güzergah oluşturuldu.

YANYOL KULLANILACAK

Geçici güzergah kapsamında İzmit istikametinden gelen araçlar TEM Otoyolu gişelerine ulaşmak için K1 Köprülü Kavşağı D605 yan yolunu kullanacak.

Kaynak: Bültenler