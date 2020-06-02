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K-Pet Ligleri'nde maç programları belli oldu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, 18 Haziran'da başlayacak Süper Lig, 1. Lig ve kupa maçların programını açıkladı.

K-Pet Ligleri'nde maç programları belli oldu
02.06.2020 17:42 | Son Güncelleme: 02.06.2020 17:42

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, 18 Haziran'da başlayacak Süper Lig, 1. Lig ve kupa maçların programını açıkladı. Sezonun geri kalanında 5 futbolcu değişikliği hakkının da uygulamaya konulacağı ifade edildi.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'nun (KTFF), resmi internet sitesinden yapılan açıklamada 18 Haziran'da başlayacak liglerin programları ilan edildi. Açıklamada ayrıca 5 futbolcu değiştirme uygulamasıyla ilgili olarak ise, "IFAB tarafından kabul edilen ve ülke federasyonların takdirine bırakılan 5 oyuncu değişikliği konusunda talimat düzenlemesi yapılarak sezonun geriye kalan lig ve kupa maçlarında söz konusu uygulamaya geçilmesi kararı alınmıştır. Bu değişiklikler devre arası hariç olmak üzere oyunu kesintiye uğratmamak adına, müsabaka esnasında en fazla 3 defada yapılabilecektir" denildi.

Nicosia Group Kıbrıs Kupası'nın yarı final ilk maçları da 24 Haziran Çarşamba günü oynanacak. Kupa eşleşmeleri 4 Haziran Perşembe günü çekilecek kura ile belirlenecek.

K-Pet Süper Lig'in 23. ve 24. haftası ile K-Pet 1. Lig'in 23. haftasının programı şöyle:

K-PET Süper Lig

23. hafta

18 Haziran Perşembe

Doğan Türk Birliği - Türk Ocağı Limasol

Binatlı - Gençlik Gücü TSK

19 Haziran Cuma

Yenicami - Düzkaya KOSK

Hamitköy - Mağusa Türk Gücü

20 Haziran Cumartesi

Küçük Kaymaklı - Göçmenköy İYSK

Gönyeli - Çetinkaya TSK

Merit A. Yeşilova - Baf Ülkü Yurdu

21 Haziran Pazar

Lefke - Cihangir GSK

24. Hafta

26 Haziran Cuma

Çetinkaya TSK - Hamitköy ŞHSK

Baf Ülkü Yurdu - Gönyeli SK

27 Haziran 2020 Cumartesi

Düzkaya KOSK - Binatlı YSK

Göçmenköy İYSK - Gençlik Gücü TSK

Küçük Kaymaklı TSK - Merit A. Yeşilova

28 Haziran Pazar

Cihangir GSK - Yenicami AK

Mağusa Türk Gücü - Doğan Türk Birliği

Türk Ocağı Limasol - Lefke TSK

K-PET 1. Lig

23. Hafta

20 Haziran Cumartesi

Mesarya - Esentepe KKSK

Dörtyol - L. Gençler Birliği SK

Lapta - Görneç KSK

Mormenekşe - Yonpaş Dumlupınar TSK

Maraş - Girne Halk Evi

Yalova - Çanakkale TSK

Ozanköy - Karşıyaka ASK - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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