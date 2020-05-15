K League'de İlk Haftanın En Değerli Oyuncusu Júnior Negão Seçildi Ulsan Hyundai'nin forveti Júnior Negão, 2020 K League sezonu açılış maçlarının ardından ilk haftanın en değerli oyuncusu seçildi. Sangju Sangmu ile oynadığı maçı 2 gol ve 1 asistle tamamlayan Júnior Negão'nun performansına hep birlikte göz atalım.

Ulsan Hyundai'nin forveti Júnior Negão, 2020 K League sezonu açılış maçlarının ardından ilk haftanın en değerli oyuncusu seçildi. Sangju Sangmu ile oynadığı maçı 2 gol ve 1 asistle tamamlayan Júnior Negão'nun performansına hep birlikte göz atalım. Kaynak: Dugout