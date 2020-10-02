K.Kore lideri Kim Jong-Un'un kız kardeşi 2 ay aradan ilk kez sonra görüntülendi
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K.Kore lideri Kim Jong-Un'un kız kardeşi 2 ay aradan ilk kez sonra görüntülendi

02.10.2020 18:03 | Son Güncelleme: 02.10.2020 18:07
K.Kore lideri Kim Jong-Un'un kız kardeşi 2 ay aradan ilk kez sonra görüntülendi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un kız kardeşi Kim Yo-jong 2 ay aradan sonra ilk kez görüntülendi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un kız kardeşi Kim Yo-jong 2 ay aradan sonra ilk kez görüntülendi.

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un'un kız kardeşi Kim Yo-jong 2 ay ortadan kaybolduktan yeniden objektiflere yakalandı. Kim Jong-Un ve kız kardeşi Kim Yo-jong'un, ülkenin Kimhwa bölgesinde selden etkilenen bir köyde incelemelerde bulunduğu sırada çekilmiş görüntüleri Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA) tarafından paylaşıldı. Kim Jong-Un kız kardeşi Kim Yo-jong'un, en son 27 Temmuz'da bir etkinlikte görüldüğü ifade edildi. Güney Kore istihbaratının, ortadan kaybolduktan sonra Yo-jung'un izini sürmeye çabaladığı belirtildi. Kız kardeş Yo-jong'un yokluğunun,  Kim Jong-Un'un kız kardeşinin ön plana çıkmasından dolayı rahatsızlık duyduğu spekülasyonlara neden olmuştu.


K.Kore lideri Kim Jong-Un'un kız kardeşi 2 ay aradan ilk kez sonra görüntülendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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