K. Kore'den G. Kore'ye Üst Düzey Ziyaret

Kuzey Kore, ülkeyi yurt dışı ziyaretlerde ve törenlerde temsil eden Meclis Başkanı Kim Yong-nam'ı, Kış Olimpiyatları için Güney Kore'ye gönderiyor.

Bu ziyaret, son yıllarda yapılan en üst düzey ziyaret olacak.

Güney Kore Birleşme Bakanlığı, Kim Yong-nam'ın 22 kişilik bir delegasyonla birlikte Güney Kore ziyaretine Cuma günü başlayacağını açıkladı.

Kuzey Kore ve Güney Kore atletleri, açılış töreninde aynı bayrak altında yürüyecek.

Kuzey Kore'nin Kış Olimpiyatları'na katılımı, Pyongyang'ın siyasi bir manevrası olarak yorumlanıyor.

Ülke, nükleer ve füze programları nedeniyle uluslararası toplumun artan baskısı ve yaptırımlarıyla karşı karşıya.

İki ülkenin kadın buz hokeyi oyuncuları tek bir takım altında Pazar günü ilk maçını oynadı, ancak İsveç'e karşı oynadığı bu dostluk maçında 3-1 skorla mağlup oldu.



Takım, Olimpiyatlar sırasında İsveç'e karşı yeniden oynama fırsatı bulacak.

Kim Yong-nam, Güney Kore'yi son dört yılda ziyaret eden en üst düzey yetkili olacak.

Güney Kore Cumhurbaşkanlığı'ndan ismini vermek istemeyen bir yetkili BBC'ye yaptığı açıklamada, bu ziyaretin Kuzey Kore'nin ikili ilişkileri geliştirme isteğini ortaya koyduğuna ve ülkenin samimiyetini gözler önüne serdiğine inandıklarını söyledi.

Birleşme Bakanlığı'na göre, Kim'in delegasyonunda üç yetkili ve 18 destek personeli olacak.

Kim'in ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in de hazır bulunacağı açılış törenine katılıp katılmayacağı ise netlik kazanmadı.



Washington Post gazetesine göre, Kuzey Kore'de yaklaşık 1.5 yıl cezaevinde tutulan, burada komaya giren ve daha sonra hayatını kaybeden Amerikalı öğrenci Otto Warmbier'in babası Fred Warmbier de Mike Pence'in davetlisi olarak törene katılacak.

Kuzey Kore, nükleer gücünü göstermek için bir dizi füze denemesinde bulunmuştu.

Ülkenin bu denemeleri ABD ve bölge ülkeleri tarafından güvenliklerine tehdit olarak algılanmıştı.

Ancak ülkenin 9-25 Şubat arasında yapılacak Kış Olimpiyatları'na katılımı, uzlaşma yönünde beklenmedik bir adım olarak yorumlandı.

Bu karar, Kuzey Kore lideri Kim Yong-un'un Yeni Yıl mesajında diyaloğa açık olduğunu ve Kış Olimpiyatları'na bir ekip gönderebileceğini açıklamasının ardından geldi.

Buz hokeyinin yanı sıra Kuzey Koreli atletler kayak ve artistik buz pateni dallarında da yarışacak. Ayrıca yüzlerce temsilci, amigo ve sanatçı da Güney Kore'ye gönderiliyor.

Ancak Kuzey Kore'nin Olimpiyatlar'ın başlamasından bir gün önce daha önceden planlanmış askeri geçit törenini ertelemeyeceğini açıklaması, bu yumuşama havasında gerilemeye yol açmıştı.