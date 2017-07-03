K.k.t.c Cumhurbaşkanlığı'ndan Orman Yangını Hakkında Açıklama

K.K.T.C. Cumhurbaşkanlığı Basın Sözcüsü Barış Burcu Kalkanlı'da çıkan orman yangını hakkında basın açıklamasında bulundu.



K.K.T.C. Cumhurbaşkanlığı Basın Sözcüsü Barış Burcu bugün Kalkanlı'da çıkan orman yangını hakkında basın açıklamasında bulundu. Burcu yaptığı açıklamada Kalkanlı'da bügün çıkan orman yangınının, karadan ve havadan yapılan müdahale ile akşam saatlerinden önce söndürülüp soğutma çalışmalarının başlamış olduğunu belirtti. Basın sözcüsü Burcu, K.K.T.C. Cumhurbaşkanı Akıncı'nın da yangun bilgisinin alınmasının ardından yangın alanında bulunan Orman Dairesi Müdürü Altay Fırat'ı telefonla arayarak söndürme çalışmaları ile ilgili yangın uçağı ve helikopterlerle de yürütülen mücadelenin akşam saatleri öncesinde yangının kontrol altına alınmasına yeterli olduğu, ek destek ihtiyacının söz konusu olmadığı bilgisini aldığını belirtti. Burcu ayrıca Rum Yönetimi Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis, yangına karşı müdahalede katkı yapabilecekleri mesajı ile ilgili teşekkür ettiklerini de söyledi. - LEFKOŞA