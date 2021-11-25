K Harfi ile başlayan İsim, Şehir, Hayvan, Bitki, Eşya, Ünlü isimleri nelerdir? K ile başlayan isimler, şehirler, bitkiler, eşyalar hangileri?

İsim-Şehir oyunu oynamak hem eğlenceli, hem kolay hem de öğreticidir. Eğer ilkokula giden çocuklarınız varsa hafta sonları bu oyunu çocuklarınızla birlikte oynayabilir ve eğlenebilirsiniz. Sizler için K ile başlayan isim şehir oyununda lazım olacak tüm isimleri derledik. Haber imizden K ile başlayan isimlerle bakarak oyunda başarı sağlayabilir ve puanları toplayabilirsiniz. Alfabenin 14. harfi K ile başlayan isimler, K ile başlayan şehirler, K ile başlayan hayvanlar, K ile başlayan bitkiler, K ile başlayan eşyalar, K ile başlayan artistler vb. tüm isimler sizlerle... İyi eğlenceler...

İSİM ŞEHİR OYUNU NASIL OYNANIR?

Alfabeden seçilen bir harf seçilir (genelde "Ğ" seçilmez). Seçilen harfle başlayan isim, şehir, hayvan, bitki, eşya, ülke, sanatçı ve oyuncular tarafından belirlenen başka maddeler ile ilgili adlar, boylamsal çizgiler ile maddelere ayrılmış kâğıtta ilgili maddenin altına yazılır. Genelde adların yerel kullanımları kabul görmez. Bu adları tamamlayan ilk oyuncu 1 dakika süre tutar diğer oyuncular 1 dakika içerisinde bitirmelidirler. 2 kişi ayni şeyi yazmışsa 5 puan farklıysa 10 puan boşsa 0 puan alır. Eğer 3 veya daha fazla kişiyle oynanan oyunda herkes aynı şeyi yazıp bir kişi farklı yazarsa 15 puan alır. Oyun sonunda en çok puan alan kazanır.

İSİM ŞEHİR OYUNU NEDİR?

İsim-şehir, Türkiye'de ortaya çıkan ve günümüzde de varlığını sürdüren bir oyundur. Oyun birkaç oyuncu ile veya birkaç grup ile oynanabilir. Oyunda her oyuncu veya grup için kâğıt ve kalem gerekir. Genellikle 3-4 oyuncu ile oynanmaktadır. Bilgi içerikli bir oyun türüdür.

İsim-Şehir oyunu örnek tablo

K HARFİ İLE BAŞLAYAN İSİMLER NELERDİR?

Kenan

Kadir

Kader

Kadriye

Kemal

Kenan

Kubilay

Kezban

Kısmet

Kazım

Kamuran

Kamil

Kerim

Kerime

Kevser

K HARFİ İLE BAŞLAYAN ŞEHİR İSİMLERİ NELERDİR?

Karaman

Kars

Kayseri

Karabük

Kahramanmaraş

Kastamonu

Kırklareli

Kırşehir

Kilis

Kocaeli

Konya

Kütahya

Kırıkkale

K HARFİ İLE BAŞLAYAN HAYVAN İSİMLERİ NELERDİR?

Kedi

Köpek

Köpek Balığı

Kunduz

Kılıç Balığı

Kaplumbağa

Kurbağa

Kedi balığı

Kaz

Kanguru

Keçi

Koyun

K HARFİ İLE BAŞLAYAN BİTKİ İSİMLERİ NELERDİR?

Kereviz

Kenevir

Kara Biber Bitkisi

Keçi Boynuzu

Kakule

Kudret Narı

Keten Tohumu

Kekik

K HARFİ İLE BAŞLAYAN EŞYA İSİMLERİ NELERDİR?

Kolye

Küpe

Kaşkol

Kalem kutusu

Kül tablası

Kemer

Korniş

Kitaplık

Kerata

Kapı

K HARFİ İLE BAŞLAYAN ÜNLÜ İSİMLERİ NELERDİR?

Kartal Tibet

Kadir İnanır

Kazım Kartal

Kadir Savun

Kübra Demir

Kamil Can Aydın

K İLE BAŞLAYAN MEYVELER NELERDİR?

Karpuz

Kavun

K İLE ÜLKELER NELERDİR?

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Kazakistan

Kongo Demokratik Cumhuriyet

Kamboçya

Kamerun

Kanada

NOT = K ile başlayan birçok isim, şehir, ülke... vb. ismi mevcuttur. Fakat sizlere bazılarını paylaştık.

Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

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