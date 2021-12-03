K.C. Eğitim ve Bilim Bakanlığı Değişim Programı
Kazakistan Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanlığı'nın 1. Sömestir Yurt Dışı Değişim ProgramıÜniversite öğrencilerinin akademik hareketliliği açısından Kazakistan Cumhuriyeti, Orta Asya'da Bologna Deklarasyonu'na katılma statüsüne sahip olan ve Avrupa eğitim alanına tam olarak entegre olan...
Kazakistan Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanlığı'nın 1. Sömestir Yurt Dışı Değişim Programı
Üniversite öğrencilerinin akademik hareketliliği açısından Kazakistan Cumhuriyeti, Orta Asya'da Bologna Deklarasyonu'na katılma statüsüne sahip olan ve Avrupa eğitim alanına tam olarak entegre olan ilk ülkedir. Kazakistan'ın Bologna Sürecine katılımı, Kazakistan üniversiteleri ve öğrencileri için yeni fırsatlar sağlayacaktır.
Adaylar İçin Aranan Şartlar
Kazakistan Vatandaşı olmak Not ortalaması 2, 75'ten yüksek olmak Yabancı dil sertifikası (varsa) Öğrencilerin Yurtdışına Seyahat Etmeleri İçin Gerekli Belgeler
Dilekçe Dekanlık tarafından yazılan teklif yazısı Eğitim programı Not Dökümü Kabul Yazısı İşbirliği anlaşması Fakülte toplantı tutanağı Tweet
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