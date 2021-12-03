K.C. Eğitim ve Bilim Bakanlığı Değişim Programı

Kazakistan Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanlığı'nın 1. Sömestir Yurt Dışı Değişim Programı

Üniversite öğrencilerinin akademik hareketliliği açısından Kazakistan Cumhuriyeti, Orta Asya'da Bologna Deklarasyonu'na katılma statüsüne sahip olan ve Avrupa eğitim alanına tam olarak entegre olan ilk ülkedir. Kazakistan'ın Bologna Sürecine katılımı, Kazakistan üniversiteleri ve öğrencileri için yeni fırsatlar sağlayacaktır.

Adaylar İçin Aranan Şartlar

Kazakistan Vatandaşı olmak Not ortalaması 2, 75'ten yüksek olmak Yabancı dil sertifikası (varsa) Öğrencilerin Yurtdışına Seyahat Etmeleri İçin Gerekli Belgeler

Dilekçe Dekanlık tarafından yazılan teklif yazısı Eğitim programı Not Dökümü Kabul Yazısı İşbirliği anlaşması Fakülte toplantı tutanağı Tweet

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet