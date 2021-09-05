JWOC 2021, sprint yarışıyla başladı
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JWOC 2021, sprint yarışıyla başladı

JWOC 2021, sprint yarışıyla başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Gençler arası Türkiye'de düzenlenen ilk uluslararası oryantiring yarışması olma özelliğini taşıyan JWOC 2021, Kocaeli'de sprint yarışıyla başladı.

Gençler arası Türkiye'de düzenlenen ilk uluslararası oryantiring yarışması olma özelliğini taşıyan JWOC 2021, Kocaeli'de sprint yarışıyla başladı. Dün korteje katılan 30 ülkeden 257 genç sporcu telefon ve tabletleri üzerinden çeşitli sosyal ağlar aracılığıyla yaşanan tüm güzellikleri ve renkli anları takipçileriyle paylaşırken, bugün sprint yarışlarında belirlenen parkurda dereceye girmek için kıyasıya mücadele etti.

JWOC 2021 Gençler Dünya Oryantiring Şampiyonası'nın ilk gün Spirnt yarışları, erkekler ve kadınlar kategorilerinde İzmit kent merkezinde yapıldı. Sporcular, Cumhuriyet Parkı ile Kasr-ı Hümayun Bahçesi arası İzmit tarihi koridorundaki etaplarda belirlenen hedefleri ellerindeki harita ve pusulalarla bulmaya çalıştı. Türkiye'yi erkeklerde Ahmet Yasin Temel, Yusuf Parlak, Aziz Kızıltaş, Ali Aydın, Özcan Deniz ve Cuma Ekinci kadınlarda ise Melisa Altıncı, Yaren Yılmaz, Esma Melle, Buket Aydın, Bahar Özçelik ve Elif Sena Uygun temsil etti.

Dereceye giren sporcular

Sprint yarışlarında iyi performans gösteren kadınlardan Danimarka'dan Malin Agervig Kristiansson şampiyon olurken, İsveç'ten Hanna Lundberg ikinci, Fransa'dan Cecile Calandry üçüncü, İtalya'dan Caterina Dallera dördüncü, yine Danimarka'dan Hedvig Valbjörn Gydesen beşinci ve Finlandiya'dan Ida Haapala ise altıncı oldu. Erkeklerde İtalya'dan Francesco Mariani şampiyon olurken, Finlandiya'dan Touko Seppa ikinci, İsveç'ten Axel Elmblad üçüncü, Norveç'ten Tobias Alstad dördüncü, Fransa'dan Quentin Andrieux beşinci ve Norveç'ten Sigurd Paulsen Vie altıncı oldu. - KOCAELİ

JWOC 2021, sprint yarışıyla başladı
JWOC 2021, sprint yarışıyla başladı
JWOC 2021, sprint yarışıyla başladı
JWOC 2021, sprint yarışıyla başladı
JWOC 2021, sprint yarışıyla başladı
JWOC 2021, sprint yarışıyla başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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