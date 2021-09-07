JWOC 2021 orta mesafe yarışlarında final heyecanı
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JWOC 2021 orta mesafe yarışlarında final heyecanı

JWOC 2021 orta mesafe yarışlarında final heyecanı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle yapılan JWOC 2021 Gençler Dünya Oryantiring Şampiyonasında 2. ve 3. gün orta mesafe yarışları yapılarak dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle yapılan JWOC 2021 Gençler Dünya Oryantiring Şampiyonasında 2. ve 3. gün orta mesafe yarışları yapılarak dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın destekleriyle Kocaeli'nin Gebze İlçesi Mudarlı Köyü'nde düzenlenen JWOC 2021 Gençler Dünya Oryantiring Şampiyonası'nda 2. ve 3. gün orta mesafe yarışları tamamlandı. Final A, Final B ve Final C olmak üzere 3 kategoride yapılan ve orta mesafe yarışlarında sıralamanın belirlendiği Final A kategorisinde haritada önceden belirlenmiş hedeflere sırasıyla ve en kısa sürede ulaşmayı başaranlar ödüle kavuştu. Kadınlarda İsveç'ten Hanna Lundberg, erkeklerde ise yine İsveç'ten Axel Elmblad, dünya şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi oldu.

Kontrol noktalarını harita ve pusula yardımıyla sırası ile en kısa zamanda bulmaya çalışan 30 ülkeden 135'i erkek ve 118'i kadın toplam 253 sporcu, 5 kilometrelik alanda orta mesafe yarışlarında dünya şampiyonu olmak için ter döktü. Eleme yarışında aldığı 22.46'lık süreyle 14. olarak Final A koşusuna katılmaya hak kazanan milli sporcu Aziz Kızıltaş, yarışmayı 39.36'lık süreyle 56. olarak tamamladı. JWOC 2021 Gençler Dünya Oryantiring Şampiyonası orta mesafe yarışlarının tamamlanmasının ardından 2 kategoride dereceye giren 6 kadın ve 3 kategoride dereceye giren 6 erkek sporcuya madalyaları ve ödülleri verildi. Dereceye girenlere madalyaları ve ödülleri Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Hacer Akyüz tarafından verildi. - KOCAELİ

JWOC 2021 orta mesafe yarışlarında final heyecanı
JWOC 2021 orta mesafe yarışlarında final heyecanı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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