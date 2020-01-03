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Juventus Yeni Yılın İlk Antremanını Gerçekleştirdi

İtalya Seria A'nın güçlü ekiplerinden Juventus 2020 yılının ilk antremanını yaptığı gerçekleştirdi. Yeni yılın motivasyonu ile antreman yapan yıldız oyuncuların neşesi gözlerden kaçmadı.

03.01.2020 12:19 | Son Güncelleme: 03.01.2020 12:19

Seria A'nın güçlü ekiplerinden 2020 yılının ilk antremanını yaptığı gerçekleştirdi. Yeni yılın motivasyonu ile antreman yapan yıldız oyuncuların neşesi gözlerden kaçmadı.

Kaynak: Dugout

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