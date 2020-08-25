HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Juventus, yeni Merih Demiral'ları keşfetmek için Türkiye'ye geliyor

- Juventus, yeni Merih Demiral'ları keşfetmek için Türkiye'ye geliyor İtalya Serie A takımlarından Juventus'un Türkiye'de ilk ve tek resmi akademisi 17 Eylül' de yapılacak lansmanla hizmete açılıyor.

25.08.2020 15:20 | Son Güncelleme: 25.08.2020 15:24

- Juventus, yeni Merih Demiral'ları keşfetmek için Türkiye'ye geliyor

İSTANBUL - İtalya Serie A takımlarından Juventus'un Türkiye'de ilk ve tek resmi akademisi 17 Eylül' de yapılacak lansmanla hizmete açılıyor. İstanbul Avrupa Yakası'nda Beşiktaş, Başakşehir ve Anadolu Yakası'nda olmak üzere üç ayrı sahada faaliyete başlayacak olan akademi geleceğin yıldız futbolcularını yetiştirecek.

İstanbul'da üç ayrı (Beşiktaş, Başakşehir, Anadolu Yakası'nda) saha ile hizmet vermeye başlayacak olan akademi, Juventus Kulübü'nün alt yapı sistemleriyle düzenleniyor. Eylül ayının 17'sinde tanıtım lansmanı ile eğitime başlayacak olan akademide teknik detaylar, taktik bilgileri ve futbola dair her türlü eğitim verilecek. Eğitim içeriğinde İngilizce dil eğitimi, özel beslenme programları da yer alacak.

Akademi'de Juventus Kulübü'nün belirleyeceği bir İtalyan Hoca Baş Antrenör olarak görev yapacak. İstanbul'dan sonra İzmir, Antalya, Ankara, Bursa ve Mersin'de de eğitim faaliyetlerine başlayacak olan Juventus Türkiye Akademi, Türkiye'de yaygın bir sistem kurmayı planlıyor.

Kız çocukları Juventus'ta olacak

Bu eğitim programında kız çocukları da yer alacak. Akademide 5-17 yaş arasındaki erkek ve kız çocuklarına eğitim verilecek. 18 yaş ve üzerindeki öğrenciler için antrenman programları ve bireysel eğitim programları da olacak.

İtalyan baş antrenör başkanlığında devam edecek çalışmalarda TFF antrenörlük lisansına sahip kişiler ve üniversitelerin Besyo Bölümü'nden mezun antrenörler görev alacak.

Juventus, yeni Merih Demiral'ları keşfetmek için Türkiye'ye geliyor

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Yıllar önce yatılı okulda kalan Paris Hilton'dan itiraf: Fiziksel istismara uğradım Magazin
Yıllar önce yatılı okulda kalan Paris Hilton'dan itiraf: Fiziksel istismara uğradım
Hollanda ve Belçika'daki Koronavirüs vakaları kafalarda soru işaretleri yaratıyor Dünya
Hollanda ve Belçika'daki Koronavirüs vakaları kafalarda soru işaretleri yaratıyor
Öldü sanılan kadın, gözlerini cenaze evinde açtı! Ceset torbasını açan görevliler şok yaşadı Dünya
Öldü sanılan kadın, gözlerini cenaze evinde açtı! Ceset torbasını açan görevliler şok yaşadı
6 yaşındaki kızının kurtulduğuna sevinen baba, işten çıkarıldığını öğrenince yıkıldı 3. Sayfa
6 yaşındaki kızının kurtulduğuna sevinen baba, işten çıkarıldığını öğrenince yıkıldı
Kandıra'da Türkiye'nin ilk tavşan üretim çiftliğini kuran girişimci, D vitamini üretecek Ekonomi
Kandıra'da Türkiye'nin ilk tavşan üretim çiftliğini kuran girişimci, D vitamini üretecek
Yol kenarında köfte yediler, Nusret'e gitmiş gibi hesap ödediler Güncel
Yol kenarında köfte yediler, Nusret'e gitmiş gibi hesap ödediler
Oyuncak ayıyla poz vererek 'Yeni sevgilim' diyen Çağla Şıkel'e yorum yağdı
Oyuncak ayıyla poz vererek "Yeni sevgilim" diyen Çağla Şıkel'e yorum yağdı
1 haftadır kayıp olarak aranan şahıs av tüfeği ile ensesinden vurulmuş halde bulundu
1 haftadır kayıp olarak aranan şahıs av tüfeği ile ensesinden vurulmuş halde bulundu
Adrese cevap veremeyince kalbinden bıçaklanan gencin ilk isteği kebap oldu
Adrese cevap veremeyince kalbinden bıçaklanan gencin ilk isteği kebap oldu
Koronaya yakalanan Nihat Hatipoğlu için yapılan kötü yorumlar, oğlunu isyan ettirdi
Koronaya yakalanan Nihat Hatipoğlu için yapılan kötü yorumlar, oğlunu isyan ettirdi
Para vermeyen kız kardeşinin boğazını kesti
Para vermeyen kız kardeşinin boğazını kesti
Gemiyi en son kaptan terk eder! Küle dönen metrobüsten son anda kurtuldu
Gemiyi en son kaptan terk eder! Küle dönen metrobüsten son anda kurtuldu
İstifa eden Fatih Portakal'ın yerine geçecek olan Selçuk Tepeli, canlı yayında böyle veda etti
İstifa eden Fatih Portakal'ın yerine geçecek olan Selçuk Tepeli, canlı yayında böyle veda etti
Sunucu Serap Paköz makyajsız halini paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti
Sunucu Serap Paköz makyajsız halini paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti
Asistanı, Nihat Hatipoğlu'nun koronavirüse yakalandığını doğruladı
Asistanı, Nihat Hatipoğlu'nun koronavirüse yakalandığını doğruladı
Yahşi Cazibe'nin Simge'si Hande Katipoğlu, üstsüz güneşlendi
Yahşi Cazibe'nin Simge'si Hande Katipoğlu, üstsüz güneşlendi
Bakanlık, annesinin uygunsuz paylaşımlarında kullandığı bebeği koruma altına alacak
Bakanlık, annesinin uygunsuz paylaşımlarında kullandığı bebeği koruma altına alacak
İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çöp dağları yanıtı: Bizi de bilgilendirsin gidip görelim
İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çöp dağları yanıtı: Bizi de bilgilendirsin gidip görelim
ABD'nin sağlık sistemini eleştiren Didem Uzel, Türkiye'ye dönüş yaptı
ABD'nin sağlık sistemini eleştiren Didem Uzel, Türkiye'ye dönüş yaptı
Apartman bahçesindeki kazıda 8 bin 500 yıllık insan iskeleti bulundu
Apartman bahçesindeki kazıda 8 bin 500 yıllık insan iskeleti bulundu
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 458,8 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 458,8 liradan işlem görüyor
PIMCO'dan altın fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken tahmin: Ralli henüz sona ermedi
PIMCO'dan altın fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken tahmin: Ralli henüz sona ermedi
Bakan Dönmez tartışmalara son noktayı koydu: Karadeniz'de bulunan gazı Türkiye Petrolleri çıkaracak
Bakan Dönmez tartışmalara son noktayı koydu: Karadeniz'de bulunan gazı Türkiye Petrolleri çıkaracak
Kronik rahatsızlığı olan ilkokul ve ortaokul öğrencilerine uzaktan eğitim imkanı tanındı
Kronik rahatsızlığı olan ilkokul ve ortaokul öğrencilerine uzaktan eğitim imkanı tanındı
Kılıçdaroğlu, Karadeniz'deki doğal gaz keşfiyle ilgili sessizliğini bozdu: Bizi sevindirir, memnun eder
Kılıçdaroğlu, Karadeniz'deki doğal gaz keşfiyle ilgili sessizliğini bozdu: Bizi sevindirir, memnun eder
Polis ekipleri, alkolün etkisiyle kaldırımda sızan vatandaşı ne yaptıysa uyandıramadı
Polis ekipleri, alkolün etkisiyle kaldırımda sızan vatandaşı ne yaptıysa uyandıramadı
Otomobil dere yatağına uçtu! 1 ölü, 2 yaralı
Otomobil dere yatağına uçtu! 1 ölü, 2 yaralı
Koronavirüse karşı en riskli grupta olan eczacılara uygulanan şiddet kameraya yansıdı
Koronavirüse karşı en riskli grupta olan eczacılara uygulanan şiddet kameraya yansıdı
Eşeğe çarpmamak isteyen sürücü canından oluyordu
Eşeğe çarpmamak isteyen sürücü canından oluyordu
Eski Menemen Belediye Başkanı Tahir Şirin, yemek yediği restoranda silahlı saldırıya uğradı
Eski Menemen Belediye Başkanı Tahir Şirin, yemek yediği restoranda silahlı saldırıya uğradı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Donald Trump Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Murat Boz Cem Yılmaz Şeyma Subaşı Burak Özçivit
Spor Fatih Terim Eddie Newton Gökhan Gönül Ronald Koeman Rıza Çalımbay
Daha Fazla Tv Kaza Adana Yangın
Şu an buradasınız: Juventus, yeni Merih Demiral'ları keşfetmek için Türkiye'ye geliyor - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.8.2020 15:55:09. #1.14#
title