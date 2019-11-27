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Juventus'un İspanyol Takımlarına Attığı En Güzel Goller

Şampiyonlar Ligi'nin vazgeçilmez takımlarından İtalyan ekibi Juventus tarihte birçok defa İspanyon takımları ile karşılaştı. Bu videomuzda ise Juventus'un İspanyol takımlarına atttığı en güzel golleri sizler için derledik.

27.11.2019 18:13 | Son Güncelleme: 27.11.2019 18:13

Şampiyonlar Ligi'nin vazgeçilmez takımlarından İtalyan ekibi tarihte birçok defa İspanyon takımları ile karşılaştı. Bu videomuzda ise Juventus'un İspanyol takımlarına atttığı en güzel golleri sizler için derledik.

Kaynak: Dugout

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