Juventus'un İspanyol Takımlarına Attığı En Güzel Goller

27.11.2019 18:13 | Son Güncelleme: 27.11.2019 18:13

Şampiyonlar Ligi'nin vazgeçilmez takımlarından İtalyan ekibi Juventus tarihte birçok defa İspanyon takımları ile karşılaştı. Bu videomuzda ise Juventus'un İspanyol takımlarına atttığı en güzel golleri sizler için derledik.