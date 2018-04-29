Juventus'un Golcüsü Mario Mandzukic'in Sakatlığı Korkuttu
İtalya Serie A'da oynanan Inter-Juventus maçında korkutucu bir sakatlık pozisyonu yaşandı. Faule maruz kalan Juventus'lu Mandzukic ayağının son halini sosyal medya hesabından paylaştı.
İtalya Serie A takımlarından Juventus'un golcü futbolcusu Mario Mandzukic, Inter maçında korkutan bir sakatlık yaşadı.
Mücadelenin 18. dakikasında Inter'in orta saha oyuncusu Matias Vecino, kayarak topa müdahale etmek isteyen Hırvat yıldızın bileğine bastı.
VECINO DİREK KIRMIZI KART GÖRDÜ
Pozisyon sonrasında Mandzukic acı içinde yerde kıvranırken, Vecino direkt kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı ve takımını 10 kişi bıraktı.
Tedavisi tamamlandıktan sonra oyuna dönen Mandzukic 66. dakikada oyundan alınırken yıldız futbolcu maçtan sonra ayağının son halini paylaştı ve sakatlığın boyutunu gözler önüne serdi.
YORUMLAR (3)
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haberle chp ne alaka yaw siz ne iciyorsunuz? kafanız neden bukadar guzel? adam sakatlanmış ayagı parçalanmış gecmiş olsun der gecersiniz.. artık toplumu germeyin işimize gucumuze bakalımCevap Yaz Yayından Kaldır
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Bize ne bu haberden :) Elin sırp'ı varsın sakatlansın.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Chpnin adayi MarioCevap Yaz 3 Yayından Kaldır