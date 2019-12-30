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Juventus'un Başarılarla Dolu 2019 Yılı

Juventus, 2019'u başarılarla kapatıyor. Erkek Futbol A Takımı'nın üst üste gelen sekizinci şampiyonluğunun yanı sıra, 2010lar'ın son yılı aynı zamanda kadın futbolunda kendini iyiden iyiye belli eden Kadın Futbol A Takımı'nın da üst üst ikinci şampiyonluğunu getirdi. Juventus'un kupalar ve güzel gollerle dolu geçen 2019'unu hatırlayalım..

30.12.2019 12:18 | Son Güncelleme: 30.12.2019 12:18

, 2019'u başarılarla kapatıyor. Erkek A Takımı'nın üst üste gelen sekizinci şampiyonluğunun yanı sıra, 2010lar'ın son yılı aynı zamanda kadın futbolunda kendini iyiden iyiye belli eden Kadın Futbol A Takımı'nın da üst üst ikinci şampiyonluğunu getirdi. Juventus'un kupalar ve güzel gollerle dolu geçen 2019'unu hatırlayalım..

Kaynak: Dugout

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