Juventus'un Başarılarla Dolu 2019 Yılı

30.12.2019 12:18 | Son Güncelleme: 30.12.2019 12:18

Juventus, 2019'u başarılarla kapatıyor. Erkek Futbol A Takımı'nın üst üste gelen sekizinci şampiyonluğunun yanı sıra, 2010lar'ın son yılı aynı zamanda kadın futbolunda kendini iyiden iyiye belli eden Kadın Futbol A Takımı'nın da üst üst ikinci şampiyonluğunu getirdi. Juventus'un kupalar ve güzel gollerle dolu geçen 2019'unu hatırlayalım..