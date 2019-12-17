Juventus'un 2010'larda Attığı En İyi Goller

17.12.2019 16:16 | Son Güncelleme: 17.12.2019 16:16

Juventus 2010'larda yeniden ait olduğu yerlere döndü. 2011'den itibaren Serie A'yı domine eden Yaşlı Kadın, 8 Serie A şampiyonluğunun yanı sıra 4 İtalya Kupası kazandı ve iki defa Şampiyonlar Ligi finali gördü. İşte Juventus'un 2010'da yıldızlarının ayağından bulduğu en güzel goller..