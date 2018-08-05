Juventus Transfer Dönemini Kapattı

Juventus Teknik Direktörü Maximiliano Allegri, transfer gündemiyle ilgili açıklamalarda bulundu ve daha fazla transfere ihtiyaç duymadıklarını söyledi.

Transferi kapattıklarını belirten İtalyan hoca, "Kulüp yapması gerekeni yaptı. Daha fazla transfer yapar mıyız? Şu anda yeterince yarışmacı bir takım oluşturduk ve yeni sezonun başlamasını sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"RONALDO, MESSİ İLE DÜNYANIN EN İYİSİ"

Ronaldo transferinin kendisini sevindirdiğini kaydeden Allegri, "Ronaldo'nun teknik direktörlüğünü yapmak büyük zevk. O, Messi ile birlikte dünyanın en iyi oyuncusu. Bonucci'nin gelmesiyle birlikte de 2 pozisyonda 5 oyuncumuz oldu. Zor bir sezon olacak, herkese ihtiyacımız var. Genç oyuncuların bazıları da ABD'de kendilerini göstetrdi, bizimle olabilirler" dedi.