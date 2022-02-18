Juventus - Torino maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Juventus - Torino maçı şifresiz mi? - Haberler
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Juventus - Torino maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Juventus - Torino maçı şifresiz mi?

Haberler.com - Gündem
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Juventus - Torino maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Juventus - Torino maçı şifresiz mi?

Serie A'da hedefine ulaşmak isteyen Juventus - Torino bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Juventus - Torino maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor

Serie A'da heyecanla beklenen müsabakada Juventus - Torino karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Juventus - Torino maçı şifresiz mi? Juventus - Torino maçı hakemi kim? Juventus - Torino maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı.

Juventus - Torino Serie A maçı, 18.02.2021 Cuma bugün saat 22.45'te başlayacak.

Juventus - Torino Süper Ligi maçı S Sport'tan yayınlanacak.

Juventus - Torino maçını islemek için S Sport kullanıcısı olmalısınız.

Haberler.com - Gündem

Juventus FC, Gündem, Haberler

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