Juventus - Torino maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Juventus - Torino maçı şifresiz mi?

Serie A'da heyecanla beklenen müsabakada Juventus - Torino karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Juventus - Torino maçı şifresiz mi? Juventus - Torino maçı hakemi kim? Juventus - Torino maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı.

JUVENTUS - TORİNO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Juventus - Torino Serie A maçı, 18.02.2021 Cuma bugün saat 22.45'te başlayacak.

JUVENTUS - TORİNO MAÇI HANGİ KANALDA?

Juventus - Torino Süper Ligi maçı S Sport'tan yayınlanacak.

JUVENTUS - TORİNO MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Juventus - Torino maçını islemek için S Sport kullanıcısı olmalısınız.

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