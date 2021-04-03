Juventus, Torino derbisinde puan kaybetti
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Juventus, Torino derbisinde puan kaybetti

Anadolu Ajansı / Barış Seçkin - Haberler | Spor
Juventus, Torino derbisinde puan kaybetti

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 29. haftasında Juventus, konuk olduğu Torino ile 2-2 berabere kaldı.

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 29. haftasında Juventus, konuk olduğu Torino ile 2-2 berabere kaldı.

Torino kentinin iki takımı, derbi mücadelesinde Torino Olimpiyat Stadı'nda kozlarını paylaştı.

Müsabakaya konuk takım hızlı başladı ve Federico Chiesa'nın 13. dakikadaki golüyle öne geçti: 0-1.

Ev sahibi Torino bu gole, 27. dakikada Antonio Sanabria ile yanıt verdi: 1-1.

İlk yarı bu skorla sona ererken, ikinci yarıya ise Torino golle başladı. Sanabria, 46. dakikada ev sahibi ekibi 2-1 öne geçirdi.

79. dakikada sahneye çıkan Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, skoru 2-2'ye getirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç 2-2 beraberlikle sonuçlandı ve iki takım da birer puana razı oldu.

Bu sonuçla son 9 sezonun şampiyonu Juventus, 10. şampiyonluk hedefiyle girdiği sezonda 29. hafta itibarıyla bu hedeften biraz daha uzaklaştı. Bu maçtan aldığı 1 puanla, puanını 56 yapan Juventus, Atalanta'nın haftayı galibiyetle kapatmasıyla 4. sıraya geriledi.

Küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Torino ise 24 puanla 17. sırada kaldı.

Bu arada, Kovid-19 geçiren milli futbolcu Merih Demiral, Juventus'un derbi kadrosunda yer almadı.

Ligde diğer maçlarda alınan sonuçlar

Hristiyan aleminin bu hafta sonu kutladığı Paskalya Yortusu sebebiyle Serie A'da 29. hafta maçlarının hepsi bugün oynanıyor.

Ligde şu ana kadar yapılan diğer maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Milan-Sampdoria: 1-1

Atalanta-Udinese: 3-2

Benevento-Parma: 2-2

Cagliari-Hellas Verona: 0-2

Genoa-Fiorentina: 1-1

Lazio-Spezia: 2-1

Napoli-Crotone: 4-3

Sassuolo-Roma: 2-2

Haftanın kapanış maçında lig lideri Inter, bu akşam Bologna ile deplasmanda karşılaşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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