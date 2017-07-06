Juventus'tan Yeni 10 Numara İçin 40 Milyon Euro

23 yaşındaki oyuncu, Fiorentina'dan ayrılıp Juventus'ta 10 numaralı formayı giymek için gün sayıyor.



Juventus, 40 milyon euro karşılığında Fiorentina ile Federico Bernardeschi için el sıkıştı.



Goal'ün edindiği bilgiye göre ismi Chelsea ile de anılan oyuncu, Serie A şampiyonuyla beş yıllık sözleşme imzalayacak ve yıllık 4 milyon euro kazanacak.



Fiorentina ile sözleşmesi 2019 yılında sona erecek olan oyuncu, kulübüne 40 milyon euro ve 10 milyon euro bonus kazandıracak. goal.com