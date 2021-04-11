Juventus'tan Genoa karşısında 3 gollü galibiyet
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Juventus'tan Genoa karşısında 3 gollü galibiyet

Anadolu Ajansı / Barış Seçkin - Haberler | Spor
Juventus'tan Genoa karşısında 3 gollü galibiyet

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 30. haftasında Juventus, konuk ettiği Genoa'yı 3-1 yendi.

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 30. haftasında Juventus, konuk ettiği Genoa'yı 3-1 yendi.

Torino'daki Allianz Stadı'nda oynanan müsabakada, zirve mücadelesi veren Juventus ile orta sıralardaki Genoa, karşı karşıya geldi.

Maça hızlı başlayan taraf ev sahibi takım oldu ve 4. dakikada Dejan Kulusevski, Juventus'u 1-0 öne geçirdi. 22. dakikada Alvaro Morata, siyah-beyazlıları 2 farklı üstünlüğe taşıdı. Maçın ilk yarısı bu skorla sona erdi.

İkinci yarının hemen başında 49. dakikada, Genoa'da Gianluca Scamacca farkı 1'e indirdi: 2-1. 70. dakikada Juventus'un ABD'li oyuncusu Weston McKennie, farkı yeniden 2'ye çıkaran golü kaydetti. Kalan dakikalarda ev sahibi takım, fırsatlar yakalasa da başka gol olmadı ve Juventus, Genoa'yı 3-1 mağlup etti.

Bu sonuçla, puanını 62'ye yükselten Juventus, puan tablosunda 3. basamaktaki yerini korudu. Juventus, lider Inter'in 12, ikinci sıradaki Milan'ın 1 puan gerisinde yer alıyor.

32 puanda kalan Genoa ise bu sezon ligdeki 12. mağlubiyetini yaşadı.

Juventus'ta yedekler arasında yer alan milli futbolcu Merih Demiral, bu mücadelede görev almadı.

Ligde oynanan diğer müsabakalarda Lazio, deplasmanda Hellas Verona'yı 1-0 yenerken, Napoli de deplasmanda Sampdoria'yı 2-0 mağlup etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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