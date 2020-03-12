Juventus'ta Rugani koronavirüse yakalandı; son takım fotoğrafında Merih Demiral ile yan yanaydı
Juventus’ta İtalyan oyuncusu Daniele Rugani’de yeni tip koronavirüs tespit edildi. Son maçta Rugani takım arkadaşlarıyla birlikte 'zafer pozu' vermişti. Milli takım oyuncusu Merih Demiral ile Rugani’nin yan yana olması ise dikkat çekti
12.03.2020 14:45 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:45
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus'ta İtalyan oyuncu Daniele Rugani'de yeni tip koronavirüs tespit edildi.
Juventus kulübünden yapılan resmi açıklamada, 25 yaşındaki defans oyuncusu Rugani'nin Covid-19 testinin pozitif çıktığı, ancak oyuncuda herhangi hastalık belirtisi olmadığı kaydedildi. Euronews.com'da Görüntüle
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Kaynak: Euronews.com