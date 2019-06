Juventus'ta oynayan Emre Can, Çeşme'de arkadaşlarıyla eğlendi

Kaynak: DHA

İTALYA Serie A şampiyonu Juventus 'un Türk asıllı Alman orta saha oyuncusu Emre Can İzmir 'in Çeşme ilçesindeki bir eğlence kulübünde arkadaşlarıyla eğlendi.Juventus'un yıldız futbolcusu Emre Can da, tatilini Çeşme Alaçatı 'da yapan futbolcular arasında yer aldı. Almanya 'dan gelen arkadaş grubuyla Alaçatı'nın ünlü bir gece kulübünde eğlenen Emre Can, mekan çıkışı kendisini görüntüleyen basın mensuplarını görünce hızlı adımlarla yürümeye başladı. Bu sırada Emre Can'ın arkadaşları, görüntü ve fotoğraf çekilmesini engellemeye çalıştı.- İzmir