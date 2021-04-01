Juventus'ta milli futbolcu Merih Demiral'ın ardından Bonucci de Kovid-19'a yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Juventus'ta milli futbolcu Merih Demiral'ın ardından Bonucci de Kovid-19'a yakalandı

Anadolu Ajansı / Barış Seçkin - Haberler | Spor
Juventus'ta milli futbolcu Merih Demiral'ın ardından Bonucci de Kovid-19'a yakalandı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus, defans oyuncusu Leonardo Bonucci'nin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını bildirdi.

Sassuolo'da forma giyen milli futbolcu Kaan Ayhan koronavirüse yakalandı
Sassuolo'da forma giyen milli futbolcu Kaan Ayhan koronavirüse yakalandı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus, defans oyuncusu Leonardo Bonucci'nin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını bildirdi.

Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, Bonucci'ye İtalya Milli Takım kampından dönüşünde yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ve oyuncunun kendisini evinde izolasyona aldığı belirtildi.

Juventus, sabah saatlerinde de milli futbolcu Merih Demiral'ın milli takım kampında Kovid-19 testinin pozitif çıkması sebebiyle Torino'ya dönüşte J Hotel'de tecrit altına alındığını duyurmuştu.

Diğer yandan, Napoli kulübü de Bonucci ile milli takımda birlikte yer alan oyuncuları Lorenzo Insigne, Alex Meret ve Giovanni Di Lorenzo'nun test sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Mustafa Şentop Ali İhsan Yavuz Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Hazal Kaya Hülya Avşar Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Can Bartu Emre Belözoğlu Servet Yardımcı Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Kocaeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Juventus'ta milli futbolcu Merih Demiral'ın ardından Bonucci de Kovid-19'a yakalandı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 17:56:22. #1.15#
title