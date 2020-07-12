Juventus'ta Merih Demiral takımla çalışmalara başladı İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, uzun bir aradan sonra bugün ilk kez takımıyla idmanlara başladı.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, uzun bir aradan sonra bugün ilk kez takımıyla idmanlara başladı.

İtalyan kulübünden yapılan açıklamada, siyah-beyazlı takımın, dün Atalanta ile 2-2 berabere sonuçlanan karşılaşmanın ardından bir sonraki maç olan Sassuolo mücadelesinin hazırlıklarına başladığı bildirildi.

İdmanda, Atalanta maçında oynayanlar, günü hafif idmanla geçirirken, takımın geri kalanı ise çift kale maç yaptığı aktarıldı.

Antrenmana sakatlığı sebebiyle bir süredir takımdan ayrı olan milli futbolcu Merih Demiral'ın da katıldığı belirtildi.

Serie A'nın 19. haftasında Juventus'un Roma ile 12 Ocak'ta deplasmanda oynadığı ve 2-1 kazandığı maçın, 3. dakikasında takımını öne geçiren golü atan Merih Demiral, 19. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmak durumunda kalmıştı.

Sol dizinden sakatlanan ve ameliyat edilen Merih Demiral'ın 6-7 ay sahalardan uzak kalacağı duyurulmuştu. Milli oyuncu, mayıs ayında saha çalışmalarına başladığını açıklamıştı.

Kaynak: AA