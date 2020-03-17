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Juventus'ta bir oyuncuda daha koronavirüs çıktı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus, Fransız orta saha oyuncusu Blaise Matuidi'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rastlandığını duyurdu.

17.03.2020 22:16 | Son Güncelleme: 17.03.2020 22:16
Juventus'ta bir oyuncuda daha koronavirüs çıktı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus, Fransız orta saha oyuncusu Blaise Matuidi'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rastlandığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Matuidi'nin Kovid-19 testi sonucunun pozitif çıktığı belirtilerek, Fransız oyuncunun 11 Mart'tan bu yana kendini izole ettiği ve durumunun da sürekli gözlendiği ifade edildi.


Fransız futbolcuda şu ana kadar herhangi bir semptom görülmediği de vurgulandı.

Matuidi, Juventus'ta Daniele Rugani'den sonra Kovid-19 rastlanan ikinci oyuncu oldu.

Serie A'da, Juventus'ta forma giyen Rugani ile Matuidi dışında Sampdoria forması giyen Manolo Gabbiadini, Omar Colley, Antonino La Gumina, Bartosz Bereszynzky, Morten Thorsby, Albin Ekdal ve Fabio Depaoli, Fiorentina'da da Dusan Vlahovic, Patrcik Cutrone ve German Pezzella'da koronavirüse rastlanmıştı.

Öte yandan, Corriere dello Sport'un haberinde, Juventus Kulübünün sahibi Agnelli ailesinin, Kovid-19 ile mücadele eden Sivil Savunma Kurumuna 10 milyon avro bağışladığı belirtildi.

Kaynak: AA

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