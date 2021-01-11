Juventus'ta Arjantinli oyuncu Dybala sakatlığı sebebiyle bir süre forma giyemeyecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Juventus'ta Arjantinli oyuncu Dybala sakatlığı sebebiyle bir süre forma giyemeyecek

11.01.2021 23:55 | Son Güncelleme: 11.01.2021 23:55
Juventus'ta Arjantinli oyuncu Dybala sakatlığı sebebiyle bir süre forma giyemeyecek

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus'un Arjantinli yıldız oyuncusu Paulo Dybala'nın bir süre yeşil sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus'un Arjantinli yıldız oyuncusu Paulo Dybala'nın bir süre yeşil sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Dybala'nın bu sabah kulübün J Medical kliniğindeki kontrollerden geçirildiği ve sol diz bağlarındaki sakatlık sebebiyle iyileşme süresinin 15 ila 20 gün süreceği belirtildi.

İtalyan spor basını da 27 yaşındaki oyuncunun, bu sakatlık nedeniyle İtalya Kupası'ndaki Genoa, Serie A'daki Inter maçı ve gelecek hafta Napoli ile oynanacak olan İtalya Süper Kupa finalinde yer alamayacağını yazdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Murat Kurum Fikri Sağlar Fahrettin Koca Devlet Bahçeli
Magazin Ajda Pekkan Demet Özdemir Murat Dalkılıç Gonca Vuslateri
Spor Arda Turan Mesut Özil Ömer Bayram Rıza Çalımbay İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Ocak Facebook Beşiktaş Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Juventus'ta Arjantinli oyuncu Dybala sakatlığı sebebiyle bir süre forma giyemeyecek - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.1.2021 23:58:24. #1.14#
title