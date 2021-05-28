Juventus'ta Andrea Pirlo dönemi sona erdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Juventus'ta Andrea Pirlo dönemi sona erdi

Juventus'ta Andrea Pirlo dönemi sona erdi
Anadolu Ajansı / Barış Seçkin - Haberler | Spor

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus'ta teknik direktör Andrea Pirlo'nun görevine son verildi.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus'ta teknik direktör Andrea Pirlo'nun görevine son verildi.

Siyah-beyazlı kulüp, Pirlo ile yolların ayrıldığını sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Kulüp açıklamasında, "Teşekkürler Andrea. Birlikte geçirdiğimiz bu özel deneyim sonrası hepimizin ilk söylemesi gereken ifadeler bunlar olmalı." denildi.

Pirlo'nun dünya futbolunun simge isimlerinden biriyken Juventus'ta teknik direktörlük görevine geldiği belirtilirken, yeni tip kononavirüs (Kovid-19) salgını döneminde kendi becerilerini bilerek cesaret gerektiren bir işe kalkıştığı aktarıldı.

Siyah-beyazlı kulüp ayrıca, başarılı geçeceğine inandıkları gelecek kariyerinde Andrea Pirlo'ya şans diledi.

42 yaşındaki Pirlo, 2020-2021 sezonu başında Juventus'ta görevine son verilen teknik direktör Maurizio Sarri'nin yerine teknik direktörlüğe getirilmişti. Pirlo yönetiminde Juventus'un, 9 sezondur süren ligdeki şampiyonluk serisi sona erdi. Siyah-beyazlı takım, Serie A'da sezonu 38 maçta 23 galibiyet, 9 beraberlik ve 6 yenilgi alarak 4. sırada tamamladı.

Pirlo idaresindeki Juventus, 2020 İtalya Süper Kupası ile 2020-2021 İtalya Kupası'nı kazanma başarısı göstermişti.

İtalyan spor basınında çıkan haberlerde, Juventus'un teknik direktörlüğe iki sezon aradan sonra yeniden Massimiliano Allegri'yi getireceği ileri sürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

Fatih Terim için 'Taktik bilmiyor' diyen Pirlo'nun bir yılda Juventus'tan kovulması alay konusu oldu
Fatih Terim için "Taktik bilmiyor" diyen Pirlo'nun bir yılda Juventus'tan kovulması alay konusu oldu
Inter, teknik direktör Antonio Conte ile yolları ayırdı
Inter, teknik direktör Antonio Conte ile yolları ayırdı
Inter'de Antonio Conte ile yollar ayrıldı
Inter'de Antonio Conte ile yollar ayrıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Sedat Peker Mustafa Varank Antony Blinken Bekir Pakdemirli
Magazin Alişan Müge Anlı Ebru Gündeş İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Ersun Yanal Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Juventus'ta Andrea Pirlo dönemi sona erdi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.5.2021 13:49:43. #1.15#

title