Juventus, şampiyon Inter'i son dakikalarda bulduğu penaltı golüyle yendi
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Juventus, şampiyon Inter'i son dakikalarda bulduğu penaltı golüyle yendi

Juventus, şampiyon Inter'i son dakikalarda bulduğu penaltı golüyle yendi
Anadolu Ajansı / Barış Seçkin - Haberler | Spor

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 37. haftasında Juventus, konuk ettiği Inter'i 3-2 yendi.

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 37. haftasında Juventus, konuk ettiği Inter'i 3-2 yendi.

Torino'daki Allianz Stadı'nda oynanan ve "İtalya derbisi" olarak anılan önemli müsabakada Juventus, şampiyonluğu garantileyen Inter'i ağırladı.

24. dakikada ev sahibi takımın kazandığı penaltıyı kullanan Portekizli Cristiano Ronaldo'nun şutunda topu Inter kalecisi Samir Handanovic kurtarırken, Ronaldo kaleciden dönen topu ağlara gönderdi ve Juventus'u 1-0 öne geçirdi.

Inter, Ronaldo'nun golüne, 35. dakikada Romelu Lukaku'nun penaltıdan attı golle karşılık verdi: 1-1.

Juventus'ta Juan Cuadrado 45+3. dakikada attığı golle skoru 2-1'e getirdi ve bu aynı zamanda ilk yarının da sonucu oldu.

Maçın ikinci yarısının 55. dakikasında Rodrigo Bentancur, rakibine yaptığı faul gerekçesiyle ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek ev sahibi takımı sahada 10 kişi bıraktı.

83. dakikada, Juventuslu stoper Giorgio Chiellini kendi kalesine attığı golle Inter'in yeniden skoru eşitlemesine neden oldu: 2-2.

88. dakikada, Juventus'un kazandığı penaltı atışını gole çeviren Juan Cuadrado, kendisinin ikinci, takımının üçüncü golüne imza attı ve skoru 3-2 yaptı.

90+2. dakikada Inter'de Marcelo Brozovic de ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek, takımını 10 kişi bıraktı.

Bu golle Juventus, kendisinin 9 sezonluk şampiyonluk serisini bu sene sona erdiren rakibi Inter'i 3-2 mağlup etti.

Juventus, bu galibiyetle puanını 75'e yükseltti. Şampiyonluğu önceki haftalarda garantileyen 88 puanlı Inter ise bu sezonki 3. yenilgisini aldı.

Bu arada, Juventus kadrosundaki milli futbolcu Merih Demiral, yedek kulübesinde başladığı maça 70. dakikada Federico Chiesa'nın yerine dahil oldu.

Serie A'da 37. haftada oynanan diğer maçlarda ise Atalanta, Genoa'yı deplasmanda 4-3 yenerken, Spezia da konuk ettiği Torino'yu 4-1 mağlup etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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