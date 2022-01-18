Juventus - Sampdoria maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Juventus - Sampdoria maçı şifresiz mi?

Süper Lig'de hedefine ulaşmak isteyen Juventus - Sampdoria bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Juventus - Sampdoria maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor