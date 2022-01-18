Juventus - Sampdoria maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Juventus - Sampdoria maçı şifresiz mi? - Haberler
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Juventus - Sampdoria maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Juventus - Sampdoria maçı şifresiz mi?

Juventus - Sampdoria maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Juventus - Sampdoria maçı şifresiz mi?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Süper Lig'de hedefine ulaşmak isteyen Juventus - Sampdoria bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Juventus - Sampdoria maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor

Süper Lig'de heyecanla beklenen müsabakada Juventus - Sampdoria karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Juventus - Sampdoria maçı şifresiz mi? Juventus - Sampdoria maçı hakemi kim? Juventus - Sampdoria maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı.

Juventus - Sampdoria Süper Lig maçı, 18.01.2021 Salı bugün saat 23.00'te başlayacak.

Juventus - Sampdoria Süper Lig maçı beINSport platformundan yayınlanacak

Juventus - Sampdoria maçını izlemek için beINSport kullanıcı olmalısınız.

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