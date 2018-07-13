Juventus, Ronaldo'nun Açıklanmasıyla Birlikte 24 Saatte 520 Bin Forma Sattı
Cristiano Ronaldo'yu renklerine bağlayarak dikkat çeken Juventus, 24 saatte 520 bin forma satarak ulaşılması zor bir rekor kırdı.
Juventus'un 33 yaşında olmasına rağmen Cristiano Ronaldo'ya 100 milyon euro bonservis ve yıllık 30 milyon euro vermesinin bir nedeni var. İtalyanlar, Cristiano Ronaldo'yu aldıklarında büyük bir müşteri kitlesini de kendilerine çekeceklerini zaten biliyordu.
Real Madrid'in ayrılığı bildirmesinin ardından vakit kaybetmeyen Juventus, Ronaldo formalarını satışa koydu. 24 saatte alınan sonuç ise dikkat çekiciydi.
520 BİN FORMA SATILDI
Bir günde 520 bin Ronaldo forması satıldı. Bunların 20 bini mağazalardan satılırken 500 bini ise online mağazalardan satıldı.
Eski 7 numara Cuadrado'nun da bu durumda yapacak başka bir şeyi kalmadı.
(Cnntürk)
YORUMLAR (6)
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vaybe 520 bin juve storedan 45 eurodan satiliyor. . . 23milyon 400 bin euro yapiyor. . bir ay icinde bütün maraflarini cikarirlarCevap Yaz Yayından Kaldır
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ADAM YACevap Yaz Yayından Kaldır
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Ne alaka benamusCevap Yaz 2 Yayından KaldırVANLI: HÖŞŞT BE BINAMUSS DİYİİ KEROOYayından Kaldır
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Deveye sormuslar neden Demis neden olmasinCevap Yaz 2 Yayından Kaldır