Juventus - Porto UEFA Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Ücretsiz izlenecek mi?

2020-2021 sezonunun UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bugün 2. tur karşılaşmalarının rövanş maçları oynanacak. Peki Juventus - Porto maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenebilecek mi?

Şampiyonlar Ligi heyecanı uzun bir aradan sonra başlıyor. Bugün 2. tur 2. mücadeleleri oynanacak. Peki Juventus - Porto maçı saat kaçta, ne zaman başlıyor? Hangi kanaldan izlenir? Hakemleri kimler? Nerede oynanacak?

JUVENTUS - PORTO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Juventus - Porto maçı 9 Mart Salı günü (yarın akşam) Türkiye saatiyle 23:00 'da başlayacaktır.

JUVENTUS - PORTO MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Juventus - Porto maçını Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarından izleyebilirsiniz.

JUVENTUS - PORTO MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç, Allianz Stadyumu, Torino'da oynanacak.

İLK MAÇ KAÇ KAÇ BİTTİ?

Porto ilk maçı kendi evinde 2-1 yenmişti. Bu duruma göre Porto avantajlı olarak Juventus'a gidiyor. Juventus'un çeyrek finale çıkması için mutlaka kazanması gerekiyor. Juventus'a 1-0, 2-0 gibi skorlar yetiyor. Bunun yanı sıra Juventus 2-1 kazanırsa maç uzatmalara gidecek. Veya Juventus 3-2, 4-3 gibi skorlarla kazanırsa averaj farkından elenmiş olacak.