Juventus Napoli maçı neden oynanmadı?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Juventus Napoli maçı neden oynanmadı?

05.10.2020 00:28 | Son Güncelleme: 05.10.2020 00:31
Juventus Napoli maçı neden oynanmadı?

Serie A'da İtalya Birinci Futbol Ligi'nin 3. haftasında bugün yapılması planlanan Juventus - Napoli müsabakası, konuk ekibin kadrosundan kaynaklanan sorunlardan dolayı oynanamadı. Juventus Napoli maçı neden oynanmadı?

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 3. haftasında bugün yapılması planlanan Juventus - Napoli müsabakası, konuk ekibin kadrosundaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle Torino kentine gidememesinden dolayı oynanamadı.

Napoli'de 2'si oyuncu, 1'i de teknik heyetten 3 kişide Kovid-19 çıkması ve bu gerekçeyle yerel sağlık makamlarının takımın deplasmana gidişine izin vermemesi nedeniyle mavi-beyazlı ekip, bu akşam Torino'daki Allianz Stadı'nda oynanacak maça çıkamadı.

Maça çıkacağını daha önce açıklayan ev sahibi Juventus ve hakem üçlüsü, karşılaşmanın başlama saati 20.45'te (TSİ 21.45) stattaki yerini aldı.

Kurallar gereği ilk yarının son anına kadar rakip takımın sahaya çıkması beklendi. Torino'ya gidemeyen Napoli takımı sahaya çıkamadı. İlk yarının bittiği anla beraber hakem Daniele Doveri, maçı tatil etti.

Kurallar gereği maça çıkmayan Napoli'nin 3-0 hükmen yenik sayılması bekleniyor.

Karşılaşmanın başlama saatinden önce statta yerini alan Juventus Başkanı Andrea Agnelli, yaptığı açıklamada, "Maç öncesi (Napoli Başkanı) Aurelio de Laurentiis beni aradı ve maçın ertelenmesini talep etti. Kurallarımız gayet açık. Biz kurallar doğrultusunda sahada yerimizi aldık. Ona Juventus'un kurallara uyduğunu söyledim." ifadelerini kullandı.

JUVENTUS NAPOLİ MAÇI NEDEN OYNANAMADI?

Napoli takımında oyuncular Piotr Zielinski ve Elijf Elmas ile teknik heyetten 1 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından, Napoli kenti yerel sağlık makamları, karantinada kalınması gerektiğini belirterek mavi-beyazlı ekibin deplasmana gitmesine izin vermemişti.

Buna karşılık, Juventus sahaya çıkacağını açıklarken, Serie A Lig Yönetimi de maçın saatinde başlayacağını ilan etmişti.

Napoli Başkanı Aurelio de Laurentiis ise rakibi Juventus ve Serie A yönetimine maçın ertelenmesi yönünde çağrı yapmıştı.

Serie A'da belirlenen kurallar gereği, bir takımda Kovid-19 vakalarının çok olması durumunda söz konusu ekip bir seferliğine maç erteleme talep edebiliyor.

İtalyan basınında yer alan haber ve yorumlarda, maça gidemeyeceği belli olan Napoli Kulübünün, erteleme hakkını kullanmak için başvurmadığı ve erteleme kararının lig yönetiminden gelmesini beklediği, ancak lig yönetiminin ise böyle bir adım atmadığı belirtiliyor.

Napoli geçen hafta evinde Genoa'yı ağırlamış ve bu maçın ardından konuk takımda 17 kişide Kovid-19 vakası tespit edilmişti. Genoa Kulübü, takımda çok sayıda kişide Kovid-19 çıktığı için bu haftaki Torino müsabakasının ertelenmesini talep etmişti.

İlgili Haberler

Roma - Juventus maç sonucu kaç kaç? İtalya Seri A Roma - Juventus maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Canlı takip!
Roma - Juventus maç sonucu kaç kaç? İtalya Seri A Roma - Juventus maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Canlı takip!
2020-2021 UEFA Avrupa Ligi F grubunda hangi takımlar var? Avrupa Ligi F grubunun takımları neler?
2020-2021 UEFA Avrupa Ligi F grubunda hangi takımlar var? Avrupa Ligi F grubunun takımları neler?
UEFA Avrupa Ligi G grubunda hangi takımlar var? 2020-2021 sezonu Avrupa Ligi G grubunun takımları neler?
UEFA Avrupa Ligi G grubunda hangi takımlar var? 2020-2021 sezonu Avrupa Ligi G grubunun takımları neler?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Melania Murat Kurum Süleyman Soylu Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emrah Ivana Sert Acun Ilıcalı Özlem Yıldız
Spor Falcao Tisserand Ryan Babel Erol Bulut Arda Turan
Daha Fazla İşgal Erciyes Ak Parti Nişantaşı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Juventus Napoli maçı neden oynanmadı? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.10.2020 00:31:41. #1.14#
title