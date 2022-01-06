Juventus - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Juventus - Napoli maçı şifresiz mi? - Haberler
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Juventus - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Juventus - Napoli maçı şifresiz mi?

Juventus - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Juventus - Napoli maçı şifresiz mi?
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Serie A'da hedefine ulaşmak isteyen Juventus - Napoli takımları bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Juventus - Napoli maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor.

Serie A'da heyecanla beklenen müsabakada Valencia – Espanyol karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Juventus - Napoli maçı şifresiz mi? Juventus - Napoli maçı hakemi kim? Juventus - Napoli maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı.

Juventus - Napoli Serie A maçı, 06.01.2022 Perşembe saat 20.30'da başlayacak.

Juventus - Napoli maçıS Sport'tan yayınlanacak

Juventus - Napoli maçını izlemek için SSport kullanıcısı olmalısınız

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