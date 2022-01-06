Juventus - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Juventus - Napoli maçı şifresiz mi?

Serie A'da heyecanla beklenen müsabakada Valencia – Espanyol karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Juventus - Napoli maçı şifresiz mi? Juventus - Napoli maçı hakemi kim? Juventus - Napoli maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı.

JUVENTUS - NAPOLİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Juventus - Napoli Serie A maçı, 06.01.2022 Perşembe saat 20.30'da başlayacak.

JUVENTUS - NAPOLİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Juventus - Napoli maçıS Sport'tan yayınlanacak

JUVENTUS - NAPOLİ MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Juventus - Napoli maçını izlemek için SSport kullanıcısı olmalısınız

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