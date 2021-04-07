Juventus - Napoli maçı ne zaman saat kaçta? Juventus - Napoli hangi kanalda? Juventus - Napoli maçı şifresiz canlı şifre

İtalya Kupası'nda futbol heyecanı tüm hızıyla devam ederken sporseverler Juventus - Napoli maçı hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Juventus - Napoli maçı hangi kanalda? Juventus - Napoli maçı şifresiz canlı izlenecek mi? Juventus - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta?