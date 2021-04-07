Juventus - Napoli maçı ne zaman saat kaçta? Juventus - Napoli hangi kanalda? Juventus - Napoli maçı şifresiz canlı şifre
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Juventus - Napoli maçı ne zaman saat kaçta? Juventus - Napoli hangi kanalda? Juventus - Napoli maçı şifresiz canlı şifre

Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem
Juventus - Napoli maçı ne zaman saat kaçta? Juventus - Napoli hangi kanalda? Juventus - Napoli maçı şifresiz canlı şifre

İtalya Kupası'nda futbol heyecanı tüm hızıyla devam ederken sporseverler Juventus - Napoli maçı hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Juventus - Napoli maçı hangi kanalda? Juventus - Napoli maçı şifresiz canlı izlenecek mi? Juventus - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta?

İtalya Kupası'nda büyük önem taşıyan maçta Juventus - Napoli maçı ile karşı karşıya gelecek. Peki, Juventus - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta? Juventus - Napoli maçı hangi kanalda, hakemi kim? Juventus - Napoli maçı şifresiz canlı izlenecek mi? İşte detaylar.

JUVENTUS - NAPOLİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Juventus - Napoli, İtalya Kupası maçı 07 04 2021 günü oynanaak. Maçın başlama saati 19:45

JUVENTUS - NAPOLİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Juventus - Napoli maçı, Bein Sports 4 kanalından canlı yayınlanacak.

JUVENTUS - NAPOLİ MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLENECEK Mİ?

Juventus - Napoli maçını izlemek için Bein Sports kullanıcı olmalısınız.

Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
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