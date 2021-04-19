Juventus, Milan ve Inter, İtalya Serie A'da devam etmek istiyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Juventus, Milan ve Inter, İtalya Serie A'da devam etmek istiyor

Juventus, Milan ve Inter, İtalya Serie A'da devam etmek istiyor
Anadolu Ajansı / Barış Seçkin - Haberler | Spor

"Avrupa Süper Ligi"ni kuran takımlar arasında yer alan; Juventus, Milan ve Inter'in, gelecek sezon da İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) devam etmek istediği belirtildi.

"Avrupa Süper Ligi"ni kuran takımlar arasında yer alan; Juventus, Milan ve Inter'in, gelecek sezon da İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) devam etmek istediği belirtildi.

Serie A Yönetimi, 12 kulübün "Avrupa Süper Ligi"ni kurması nedeniyle video konferans yöntemiyle bugün olağanüstü bir toplantı yaptı.

Ülkenin yüksek tirajlı spor gazetelerinden La Gazzetta dello Sport'un bu toplantıya ilişkin haberinde, "Avrupa Süper Ligi"ni kurmaları gerekçesiyle kendi liglerinden de ihraç edilmeleri gündeme gelen Juventus, Milan ve Inter'in, söz konusu toplantıda, "Avrupa Süper Ligi"nin yanı sıra kendi ulusal ligleri olan Serie A'da devam etmek isteklerini belirttiği ifade edildi.

Bu arada, Torino Başkanı Urbano Cairo ise ANSA ajansına yaptığı açıklamada, Inter Üst Yöneticisi Giuseppe Marotta ve Juventus Başkanı Andrea Agnelli'nin Serie A'ya ihanet ettiklerini, utanmaları gerektiğini söyledi.

Avrupa Süper Ligi

İngiltere'den Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham, İtalya'dan Milan, Inter ve Juventus, İspanya'dan Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid kulüpleri, yaptıkları ortak açıklamayla Avrupa Süper Ligi'ni kurma kararı aldıklarını duyurmuştu.

Futbolun en üst kurumları Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) ve Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), bu girişime çok sert tepki göstermişti.

İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) Başkanı Gabriele Gravina da "Avrupa Süper Ligi"ne "hayır" dediklerini belirtmişti.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Avrupa Süper Ligi'ne katılan kulüplerde oynayan futbolcuların FIFA Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'nda forma giyemeyeceğini açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

Hakan, Merih ve Ozan Kabak, pandemi nedeniyle bu yaza ertelenen EURO 2020'de Milli Takım forması giyemeyecek
Hakan, Merih ve Ozan Kabak, pandemi nedeniyle bu yaza ertelenen EURO 2020'de Milli Takım forması giyemeyecek
Avrupa Süper Ligi takımları, 2022'den itibaren konsol oyununda da yer almayacak
Avrupa Süper Ligi takımları, 2022'den itibaren konsol oyununda da yer almayacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Hulusi Akar Devlet Bahçeli Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hadise Müge Anlı Cem Yılmaz Acun Ilıcalı
Spor Arda Turan Cüneyt Çakır Gökhan Gönül Ünal Karaman Yılmaz Vural
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Juventus, Milan ve Inter, İtalya Serie A'da devam etmek istiyor - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.4.2021 00:02:18. #1.16#

title