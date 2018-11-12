Juventus Milan'ı Deplasmanda Devirdi: 2-0
İtalyan Liginde Juventus, deplasmanda karşılaştığı Milan'ı 2 golle mağlup etti.
İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) Juventus, Milan'ı 2-0 yendi.
Serie A'da 12. haftanın kapanış maçında, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği Milan, son 7 yılın şampiyonu Juventus'u ağırladı. Ligin tek namağlup takımı Juventus, Mandzukic'in 8 ve Ronaldo'nun 81. dakikada attığı gollerle maçı 2-0 kazandı. 41. dakikada penaltı atışından faydalanamayan Milan'ın santraforu Higuain, 83. dakikada da kırmızı kart gördü.
HAKAN 74'TE OYUNDAN ÇIKTI
Mücadeleye ilk 11'de başlayan Hakan Çalhanoğlu, 74 dakika sahada kaldı. Lider Juventus, puanını 34'e yükseltirken, 5. sıradaki Milan 21 puanda kaldı.
YORUMLAR (9)
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nekadar saçma bi haber ronaldo atmış juve nin golünü bir Ronaldo hayranı olarak çok güldüm bu habere ya realdeki ronaldo italyada gol atmışşş ronaldo realmadrit de oynuyar sayın editör ahahahahahaCevap Yaz 1 6 Yayından KaldırDOMDOM: Sevil ne içtiysen ağustos ayından beri uyanamamissinYayından KaldırSEVİL: gonya neresi yaYayından KaldırGONYALI: Ronaldo juventus yani italya da oynuyor. Madrid inişteYayından Kaldır
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HEY GİDİ MİLAN ÇOCUKLUĞUMUZDA DÜNYAYI TİTRETİRDİ RIJKAARD GULLIT VAN BASTEN ANCELOTTI COSTACURTA BARESİ LENTİNİ MALDINI TASSOTTI ALBERTİNI DONADONI GELMİŞ GEÇMİŞ DÜNYANIN EN İYİ KADROSUCevap Yaz 7 Yayından Kaldır