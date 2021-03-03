Juventus, McKennie'nin bonservisini aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Juventus, McKennie'nin bonservisini aldı

03.03.2021 18:25 | Son Güncelleme: 03.03.2021 18:28
Juventus, McKennie'nin bonservisini aldı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus, sezon başında Almanya'nın Schalke 04 takımından kiraladığı ABD'li oyuncu Weston McKennie'nin bonservisini aldı.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus, sezon başında Almanya'nın Schalke 04 takımından kiraladığı ABD'li oyuncu Weston McKennie'nin bonservisini aldı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, sezon başında Schalke 04'ten kiralanan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu McKennie için sözleşmesindeki satın alma opsiyonunun kullanıldığı, 18,5 milyon avro karşılığında bonservisinin alındığı bildirildi.

McKennie, bu sezon siyah-beyazlı formayla 31 maça çıkarken 5 gol attı, 1 kez de İtalya Süper Kupası'nı kazanma başarısı yaşadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Fahrettin Koca Necmettin Erbakan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan İrem Derici Aleyna Tilki Bülent Ersoy
Spor Ali Koç Caner Erkin Ersun Yanal Mustafa Yumlu Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Türk İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Juventus, McKennie'nin bonservisini aldı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.3.2021 18:29:30. #1.15#
title