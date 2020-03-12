Juventus - Lyon maçına da korona virüs engeli Korona virüs salgınından dolayı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde önümüzdeki hafta oynanacak olan Juventus-Lyon maçı da ertelendi.

Korona virüs salgınından dolayı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde önümüzdeki hafta oynanacak olan Juventus-Lyon maçı da ertelendi.

Korona virüs salgını Devler Ligi'ne vurdu. 17 Mart'ta oynanması gereken Manchester City ile Real Madrid maçının ertelenmesinin ardından bir erteleme de Juventus-Lyon maçına geldi. Juvenstuslu bir oyuncuda virüs testinin pozitif çıkmasının ardından takımın karantinaya alınması nedeniyle UEFA'nın böyle bir karar aldığı açıklandı.

(İHA)

Kaynak: İHA