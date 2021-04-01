Juventus'lu futbolcular parti mi yaptı? Ceza aldılar mı?
Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem
İtalya Serie A takımlarından Juventus'ta Weston McKennie ve bazı takım arkadaşları koronavirüs kurallarını hiçe sayarak parti yaptı. Paulo Dybala ile Brezilyalı Arthur'un da nişanlılarıyla birlikte bulunduğu partiyi basan İtalyan güvenlik güçleri, koronavirüs tedbirlerini ihlalden futbolculara ceza kesti.
Juventus'lu futbolcuların partisine polis baskını! Koronavirüs kurallarını ihlalden para cezası aldılar
Juventus'ta McKennie, Torino'daki villasında koronavirüs kurallarını delerek bir parti düzenledi. Siyah-beyazlı ekibin yıldız futbolcuları Dybala ve Arthur'un da aralarında bulunduğu 10 kişiye İtalyan güvenlik güçleri baskın yaptı ve koronavirüs kurallarını ihlalden para cezası kesti.
JUVENTUS'LU FUTBOLCULARCEZA ALDILAR MI?
Güvenlik güçlerinin McKennie'nin villasına muhitten gelen ihbar üzerine gittiği ifade edildi. Siyah-beyazlı oyuncuların salgın döneminde bu şekilde kalabalık ev partisinde bir araya gelmesi, sosyal medya platformlarında da tartışma konusu oldu.