Juventus'lu futbolcular parti mi yaptı? Ceza aldılar mı?

İtalya Serie A takımlarından Juventus'ta Weston McKennie ve bazı takım arkadaşları koronavirüs kurallarını hiçe sayarak parti yaptı. Paulo Dybala ile Brezilyalı Arthur'un da nişanlılarıyla birlikte bulunduğu partiyi basan İtalyan güvenlik güçleri, koronavirüs tedbirlerini ihlalden futbolculara ceza kesti.