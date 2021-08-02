Juventus, kaptan Chiellini'nin sözleşmesini uzattı
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Juventus, kaptan Chiellini'nin sözleşmesini uzattı

Juventus, kaptan Chiellini'nin sözleşmesini uzattı
Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor

İtalya Birinci Futbol Ligi takımlarından (Serie A) Juventus, kaptan Giorgio Chiellini'nin sözleşmesini uzattı.

İtalya Birinci Futbol Ligi takımlarından (Serie A) Juventus, kaptan Giorgio Chiellini'nin sözleşmesini uzattı.

İtalyan kulübünden yapılan açıklamada, 36 yaşındaki stoperin sözleşmesinin 2023 yılına kadar uzatıldığı kaydedildi.

2005 yılında siyah-beyazlı takıma transfer olan Chiellini, Serie A'da 9 şampiyonluk yaşadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

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