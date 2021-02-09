Juventus - Inter maçı ne zaman saat kaçta? Juventus - Inter hangi kanalda? Juventus - Inter maçı şifresiz canlı şifresiz mi?

İtalya Kupası'nda futbol heyecanı tüm hızıyla devam ederken sporseverler Juventus - Inter maçı hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Juventus - Inter maçı hangi kanalda? Juventus - Inter maçı şifresiz canlı izlenecek mi? Juventus - Inter maçı ne zaman, saat kaçta?

İtalya Kupası'nda büyük önem taşıyan maçta Juventus - Inter maçı ile karşı karşıya gelecek. Peki, Juventus - Inter maçı ne zaman, saat kaçta? Juventus - Inter maçı hangi kanalda, hakemi kim? Juventus - Inter maçı şifresiz canlı izlenecek mi? İşte detaylar.

JUVENTUS - INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Juventus - Inter, İtalya Kupası maçı 09 02 2021 Salı günü oynanacak. Maçın başlama saati 22:45. Karşılaşmayı izleyebileceğiniz platform ve kanal bilgilerini aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.

JUVENTUS - INTER MAÇI HANGİ KANALDA?

Juventus – Inter maçı TRT Spor HD, kanalından yayınlanacak.

JUVENTUS - INTER MAÇI ŞİFREZİ CANLI İZLENECEK Mİ?

TRT Spor HD, kanalından şifresiz olarak izleyebilirsiniz.