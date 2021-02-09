Juventus - Inter İtalya Kupası maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?
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Juventus - Inter İtalya Kupası maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?

09.02.2021 00:59 | Son Güncelleme: 09.02.2021 01:02
Juventus - Inter İtalya Kupası maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?

İtalya Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün yarı final maçı oynanacak. Peki Juventus - Inter maçı saat kaçta başlayacak, ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenebilecek mi? Tüm detaylar haberimizde...

İtalya Kupası bugün birbirinden güzel maçlara sahne alacak. Bu maçlardan birisi İtalya Kupası yarı final maçı olan Juventus - Inter maçıdır. Peki Juventus - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda başlayacak?

JUVENTUS - INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Juventus - Inter İtalya Kupası yarı final maçı 9 Şubat Salı günü bu akşam saat 22:45 'de başlayacaktır.

JUVENTUS - INTER MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Juventus - Inter maçını TRT Spor HD, Digiturk 86, Turkcell TV+ 70, Vodafone TV 70, Web , Kablo TV 97, Tivibu 85, Fil Box 74, D-Smart 86, Şifresiz 4A kanallarından izleyebilirsiniz.

JUVENTUS - INTER MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Allianz Stadyumu, Torino'da oynanacak.

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