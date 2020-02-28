Juventus, Inter'i Bonucci ve Morata Ile Geçiyor
2015-16 sezonunda Juventus, sahasında Inter’i ağırladı. Ezeli rakibini Leo Bonucci ve Alvaro Morata’nin golleriyle gecen Juventus, 2-0 galip gelerek Serie A’nin zirvesindeki yerini sağlamlaştırdı.
28.02.2020 16:21 | Son Güncelleme: 28.02.2020 16:21
2015-16 sezonunda Juventus, sahasında Inter'i ağırladı. Ezeli rakibini Leo Bonucci ve Alvaro Morata'nin golleriyle gecen Juventus, 2-0 galip gelerek Serie A'nin zirvesindeki yerini sağlamlaştırdı.
Kaynak: Dugout
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