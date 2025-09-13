Juventus Inter CANLI nereden izlenir? (ŞİFRESİZ) Juventus Inter maçı hangi kanalda, nasıl izlenir?

Juventus Inter canlı nereden izlenir? Maçın heyecanına canlı yayın ile ekran başında ortak olmak isteyen Juventus Inter maçı canlı izle araştırması yapıyor. Detaylar...

JUVENTUS INTER CANLI NEREDEN İZLENİR?

Juventus Inter maçını S Sport'tan canlı olarak izleyebilirsiniz. Juventus Inter maçını izleyebilmeniz için platformun kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

JUVENTUS INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Juventus Inter maçı bu akşam saat 19.00 itibariyle başlayacak.

JUVENTUS INTER MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Juventus Inter maçı Torino'da, Allianz Stadyumu'nda oynanacak.