Juventus, Genoa engelini iki golle geçti

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 16. haftasında Juventus, Genoa'yı 2-0 yendi.

Ligde üst sıralara yaklaşma hedefindeki Juventus, Allianz Stadı'nda küme düşme hattındaki Genoa'yı konuk etti.

Siyah-beyazlı takıma galibiyeti getiren golleri; 9. dakikada Kolombiyalı Juan Cuadrado ve 82. dakikada Arjantinli Paulo Dybala attı.

Genoa'yı 2-0'lık skorla mağlup eden Juventus, bu galibiyetle puanını 27'ye çıkarttı ve puan tablosunda 5. sıraya yükseldi. Juventus ile lider Milan arasında 11 puan fark bulunuyor.

Haftayı puansız kapatan Genoa ise bu sezon 8. yenilgisini aldı ve 10 puanla 18. sırada kaldı.

Sizce, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon hangi takım şampiyon olur? — Haberler (@Haberler) December 5, 2021

AA / Barış Seçkin - Spor Haberleri

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