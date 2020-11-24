Juventus - Ferencvaros maçı ne zaman saat kaçta? Juventus - Ferencvaros hangi kanalda? Juventus - Ferencvaros maçı şifresiz canlı şifresiz mi?

Şampiyonlar Ligi'nde futbol heyecanı tüm hızıyla devam ederken sporseverler Juventus - Ferencvaros maçı hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Juventus - Ferencvaros maçı hangi kanalda? Juventus - Ferencvaros maçı şifresiz canlı izlenecek mi? Juventus - Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta?