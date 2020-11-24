Juventus - Ferencvaros maçı ne zaman saat kaçta? Juventus - Ferencvaros hangi kanalda? Juventus - Ferencvaros maçı şifresiz canlı şifresiz mi?
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Juventus - Ferencvaros maçı ne zaman saat kaçta? Juventus - Ferencvaros hangi kanalda? Juventus - Ferencvaros maçı şifresiz canlı şifresiz mi?

24.11.2020 11:57 | Son Güncelleme: 24.11.2020 12:02
Juventus - Ferencvaros maçı ne zaman saat kaçta? Juventus - Ferencvaros hangi kanalda? Juventus - Ferencvaros maçı şifresiz canlı şifresiz mi?

Şampiyonlar Ligi'nde futbol heyecanı tüm hızıyla devam ederken sporseverler Juventus - Ferencvaros maçı hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Juventus - Ferencvaros maçı hangi kanalda? Juventus - Ferencvaros maçı şifresiz canlı izlenecek mi? Juventus - Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta?

Şampiyonlar Ligi'nde büyük önem taşıyan maçta Juventus - Ferencvaros maçı ile karşı karşıya gelecek. Peki, Juventus - Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta?Juventus - Ferencvaros maçı hangi kanalda, hakemi kim? Juventus - Ferencvaros maçı şifresiz canlı izlenecek mi? İşte detaylar.

JUVENTUS - FERENCVAROS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Juventus - Ferencvaros, UEFA Şampiyonlar Ligi maçı 24 11 2020 günü oynanacak. Maçın başlama saati 23.00

JUVENTUS - FERENCVAROS MAÇI HANGİ KANALDA?

Juventus - Ferencvaros, UEFA Şampiyonlar Ligi maçıBein Sports 4, kanalından yayınlanacak

JUVENTUS - FERENCVAROS MAÇI ŞİFREZİ CANLI İZLENECEK Mİ?

Juventus - Ferencvaros, ücretli yayın platformu olan BeinSport'tan yayınlanacak.

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