Juventus eski futbolcusu Kean'ı kadrosuna kattı
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Juventus eski futbolcusu Kean'ı kadrosuna kattı

Juventus eski futbolcusu Kean'ı kadrosuna kattı
Anadolu Ajansı / Barış Seçkin - Haberler | Spor

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus, kendi altyapısında yetişen Moise Kean'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus, kendi altyapısında yetişen Moise Kean'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 21 yaşındaki Fildişi Sahilli forvetin İngiltere Premier Lig ekibi Everton'dan toplam 7 milyon avro karşılığında 2 yıllığına kiralandığı belirtildi.

Juventus altyapısında yetişen Kean, 2019 yaz transfer döneminde Everton'a transfer olmuş, 2020-2021 sezonunu ise Fransa'nın Paris Saint Germain takımında geçirmişti.

Diğer yandan Juventus Kulübü, takımdan ayrılan Portekizli yıldız futbolcu için "Hoşçakal Cristiano" başlığıyla bir veda klibi yayımladı. Klipte, 101 gol atıp, 5 kupa kazanan Ronaldo'nun siyah-beyazlı formayla elde ettiği başarılara yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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